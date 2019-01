Agnone Bagni, si cerca sub disperso

AGNONE BAGNI (SR) - Si è immerso nel tratto di mare di Agnone Bagni, nel siracusano, ma non ha fatto più rientro. Così il fratello e gli amici di D. L. G., 34 anni, hanno fatto scattare l'allarme a Siracusa che ha immediatamente diramato la segnalazione ai Vigili del Fuoco di Catania che hanno inviato sul posto i sommozzatori che dalle cinque di questa mattina lavorano incessantemente per trovare l'apneista disperso. Alle ricerche partecipa anche la Capitaneria di Porto di Augusta.

che per arrotondare lo stipendio andava a pesca subacquea. In ansia i colleghi e i familiari che sperano in un miracolo.