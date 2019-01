l liceo scientifico statale “Archimede” ed il liceo classico “ Gulli e Pennisi” di Acireale, in occasione della XIX della Memoria ospiteranno Franco Per- lasca, figlio di Giorgio Perlasca, funzionario che durante la II guerra mondiale salvò la vita a oltre 5000 ebrei. Venerdi 25 gennaio alle 8.30, nell’aula magna “Giambartolo Romeo del Liceo Classico “Gulli e Pennisi” si svolgerà l’evento: “Incontro - Testimonianza con Franco Perlasca” .Stefano Alì e l’assessore alla pubblica istruzione, Palmina Fraschilla incontreranno Franco Perlasca (Presidente della Fondazione "Giorgio Perlasca”) mentre alle 10:30 in piazza Garibaldi verrà piantumato“ L’ Albero della Memoria” dedicato a Giorgio Perlasca “Giu- sto tra le Nazioni“. Nella stessa giornata, alle ore 18, presso l'associazione "Costarelli", Piazza Duomo 20: conversazione con Franco Perlasca sul tema : "Il Futuro della Memoria”.di Acireale); Mario Di Prima ( presidente dell'associazione “Costarelli”); Nellina Ardizzone Lutri ( presidente del Club per l'Unesco di Acireale); Marinella V. Sciuto (Docente referente 2018 USR Sicilia per la didattica della Shoah ).el Liceo Scientifico Statale "Archimede" di Acireale, gli studenti incontre- ranno Franco Perlasca durante il quale si svolgerà l’evento- dibattito: “Giorgio Perlasca, il coraggio della responsabilità" Ie il progetto per le scuole superiori. Da alcuni anni, con l’istituzione della Giornata della Memoria il 27 gennaio, si è cominciato a ricordare “ufficialmente” la Shoah e gli oltre 6 milioni di cittadini europei di religione ebraica massacrati dalla follia nazista negli anni della seconda guerra mondiale.il 10 di febbraio per gli esuli istriano, giuliano e dalmati, il 24 aprile per il genocidio armeno) diventino, come rischiano di diventare, date “ufficiali” per commemorazioni dovute e non sentite. Possono anzi debbono essere momenti fondamentali di insegnamento, educativi e non vuoti esercizi di retorica con discorsi fini a stessi.ni con un progetto che ricordi inquadrando e contestualizzando storicamente quei periodi. Nel corso del secolo scorso, abbiamo assistito ad una serie di Olocausti che devono far riflettere, ma soprattutto debbono essere ricordati, specie alle nuove generazioni, affinché queste acquisiscano coscienza di quanto successo come deterrente per evitare che avvenimenti del genere possano ripetersi. La Fondazione Giorgio Perlasca si è prefissa proprio questo scopo, da statuto e per l’impegno quotidiano e di scelta personale anche dei Soci fondatori.