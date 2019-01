il quale, poco prima, si era reso responsabile del reato di furto aggravato, presso l’Aerostazione di Catania. L’uomo, infatti, durante i controlli di sicurezza, riusciva ad impossessarsi di un portafogli contenente un ingente somma di denaro e documenti, di proprietà di un passeggero che attendeva il proprio turno per effettuare i controlli.. Contattati i colleghi della Polizia di Frontiera di Roma, all’arrivo dell’aereo riuscivano a individuarlo, trovandolo in possesso della refurtiva. Il responsabile del furto per il quale veniva denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania.La refurtiva, una volta recuperata, veniva restituita al legittimo proprietario.