il profilo istituzionale, l'equilibrio e la serietà, qualità che tutti gli riconoscono. Oggi per me è motivo di orgoglio poterlo accogliere per la prima volta da Sindaco di questa città e ringraziarlo per l'impegno a favore della nostra terra che ha sempre manifestato. Ricordo - ha detto il primo cittadino per esempio - quando si è subito attivato a Bruxelles perché si sbloccassero i lavori della metropolitana interrotti per le perplessità di qualche burocrate che avrebbero impedito la realizzazione del collegamento con l'aeroporto di Fontanarossa”.in Sicilia ed è un piacere cominciare da questa fantastica città che con la sua provincia è stata ferita dagli eventi sismici. Esprimo a tal proposito un messaggio di vicinanza a un territorio che non deve essere dimenticato, evitando che i riflettori si spengano su quanto accaduto con il terremoto”. In particolare, ha ricordato il lavoro puntuale e solerte svolto da parlamentare europeo da Pogliese,dal Sindaco e dalla sua Giunta” . Tajani ha poi aggiunto: “Catania e la Sicilia hanno potenzialità straordinarie, non sufficientemente sfruttate e sostenute. Pensiamo alle risorse da poter sfruttare dal punto di vista turistico: proviamo a guardare quanti voli arrivano in Sicilia, e che infrastrutture ci sono e quanti voli rispetto a quelli delle Balerari, giusto per far un esempio. Per colmare questo gap potranno essere sfruttati i fondi europei. che finora non sono stati usati dalle regioni meridionali, per farne un pacchetto unico di ventina di miliardi di euro, coinvolegendo la Banca europea degli investimenti, la Cassa depositi e prestiti e altri istituti. Tutto ciò potrebbe servire per lo sviluppo di trasporti come le ferrovie, il sistema portuale e le infrastrutture digitali” .e la frase che recita: “Felice di poter visitare una delle più belle città d’Italia, Catania potrà sempre contare sul mio sostegno e sulla mia amicizia” e il dono del sindaco Pogliese al presidente Tajani, dell’elefante d’argento, simbolo della città di Catania.