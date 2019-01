Nella circostanza, sono stati rinvenuti e sequestrati 308 orologi, cinturini, parti di orologi ed espositori di vario genere. In occasione del noto “mercatino delle pulci” che si tiene periodicamente in via Dusmet, un poliziotto ha notato che due venditori, del tutto abusivi, esponevano in vendita alcuni orologi la cui provenienza ha destato sospetti nell’agente.I venditori, immediatamente si sono resi disponibili a restituire la merce di provenienza furtiva al proprietario presente, chiedendo - ovviamente invano - di ricomporre bonariamente la questione. Con l’ausilio del personale delle Volanti, i due sono stati accompagnati presso l’Ufficio della Polizia; frattanto, alcuni poliziotti si sono recati presso l’abitazione degli ambulanti dove, nonostante ne avessero fermamente negato l’esistenza, i due tenevano un deposito che, grazie a un’immediata attività investigativa, è stato individuato all’interno di un condominio: al suo interno sono stati rinvenuti i restanti orologi.Si rappresenta, infine, che gli orologi sono stati sequestrati penalmente poiché i venditori hanno dichiarato che sono soliti acquistarli da soggetti non meglio identificati e a prezzi vantaggiosi, con ciò creando i presupposti per considerarne la dubbia provenienza. Per quanto di competenza, verrà informata la Polizia Locale al fine di irrogare le previste sanzioni amministrative relative all’abusivismo commerciale.