hanno pronunciato la sentenza. Accolta dunque la richiesta formulata dal pubblico ministero Andrea Norzi, nonostante la Corte abbia escluso l'aggravante della premeditazione. Per Massimo Distefano, accusato di concorso nell'omicidio e nella distruzione di cadavere, condanna a 24 anni. I giudici, che non hanno ritenuto anomalo il concorso nell'omicidio, hanno concesso all'imputato le attenuanti generiche. Condannato a 3 anni di reclusione per distruzione di cadavere Giuseppe Sciurello, assolto però dall'accusa di favoreggiamento. Infine, assolto da tutte le accuse Antonello Claudio Cosentino, dal reato di distruzione di cadavere perché il fatto non sussiste e di favoreggiamento per non avere commesso il fatto.Ergastolo è la richiesta di pena formulata dal pubblico ministero Andrea Norzi per Ignazio Sciurello. Il brutale omicidio di Massimo Pappalardo sarebbe stato commesso perché l'imputato non accettava che il giovane avesse intrapreso una relazione con l'ex compagna. Non ci sarebbero dubbi, per l'accusa, sulla premeditazione del delitto. Sciurello avrebbe attirato la vittima nella propria abitazione, dove si trovava agli arresti domiciliari, e avrebbe deciso di eliminare il rivale. Un omicidio aggravato anche dai motivi abietti. Dopo aver ucciso il 32enne con quattro colpi di pistola, avrebbe ordinato ai sodali la distruzione del corpo, incendiato all'interno della vettura di proprietà della vittima. Chiesti 10 anni di reclusione per Massimo Distefano, per concorso anomalo in omicidio e distruzione di cadavere. Escluse per lui le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi e concesse le attenuanti generiche per la piena confessione resa. Stessa richiesta di pena, a 10 anni, è stata formulata nei confronti di Giuseppe Sciurello, fratello di Ignazio, accusato di concorso in distruzione di cadavere e favoreggiamento personale. Chiesti, infine, 4 anni per Antonello Claudio Cosentino, accusato di favoreggiamento personale.Chiesto il massimo della pena per tutti gli imputati dai legali di parte civile, Enzo Mellia, Pierfrancesco Continella, Giuseppe Lo Faro, Paolo Saladdino, Micaela Menzella, Tiziana Leonardi e Salvatore Di Dio, in rappresentanza della madre, del fratello e degli zii della vittima. Un omicidio brutale, privo di pietas umana, senza ombra di dubbio premeditato. Nessun concorso anomalo per Massimo Distefano, il cui apporto al delitto sarebbe stato pieno. Chiesto l'ergastolo dunque, non solo per Ignazio Sciurello, ma anche per Distefano.Per gli avvocati di Ignazio Sciurello, Giuseppe Rapisarda e Salvo Leotta, nessun elemento indicherebbe la premeditazione dell'omicidio. Anzi. Tutto dimostrerebbe che si è trattato di un fatto imprevisto ed imprevedibile. La situazione sarebbe degenerata dopo il confronto tra l'imputato e la vittima. Secondo i difensori dell'imputato principale la versione fornita dal coimputato Massimo Distefano, secondo cui a sparare sarebbe stato solo Sciurello, non sarebbe credibile. Troppe le lacune emerse nella ricostruzione del delitto. I difensori hanno chiesto l'esclusione delle aggravanti della premeditazione e dei futili motivi ed una pena giusta, non punitiva. Il difensore di fiducia di Massimo Distefano, l'avvocato Michele Fazio, ha chiesto l'assoluzione per non aver commesso il fatto dal concorso nell'omicidio e dal porto d'arma da fuoco e la concessione delle attenuanti generiche per la distruzione del cadavere. Chiesto in subordine il concorso anomalo nell'omicidio. L'assoluzione è la sentenza chiesta per Giuseppe Sciurello e Antonello Claudio Cosentino dai rispettivi legali Salvo Leotta e Luigi Cuscunà.“Una sentenza che è ancorata ai fatti”. Questo il commento sintetico e all'unisono, alla pronuncia della sentenza, dei legali di parte civile Enzo Mellia, Pierfrancesco Continella, Giuseppe Lo Faro, Paolo Saladdino, Micaela Menzella, Tiziana Leonardi e Salvatore Di Dio.