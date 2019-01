Sospensione idrica, il sindaco chiude una scuola

Carrubella, il sindaco di Gravina di Catania (Catania) Massimiliano Giammusso con una ordinanza ha disposto per quelle date la chiusura dell'Istituto Comprensivo "Tomasi di Lampedusa", nelle sue sedi di via Lorenzo Bolano e di Via Aldo Moro. "Il provvedimento - ha spiegato il primo cittadino - si è reso necessario considerato che l'assenza d'acqua rende inutilizzabili i servizi igienici dei due plessi dell'Istituto, costituendo così un potenziale rischio per la salute di alunni, insegnanti e personale Ata".(ANSA).