Migranti e senzatetto lavoreranno per la raccolta rifiuti

differenziata dei rifiuti. Migranti - provenienti da Nigeria, Gambia, Sierra Leone, e Mali - e italiani, che lo scorso 15 gennaio hanno iniziato un tirocinio formativo, saranno impiegati in 'lavori di rifinitura'. L'iniziativa, che promuove ulteriormente "l'inclusione sociale e il valore della diversità", è della Dusty, che nel novembre scorso ha già attivato un progetto concreto di assistenza per gli ultimi dando un'opportunità lavorativa a 15 stranieri e italiani in stato di difficoltà economica e sociale che ha chiamato "Angeli dell'Ambiente per Catania", che ora ha coinvolto la Comunità di Sant'Egidio di Catania. Il progetto sarà illustrato mercoledì 23 gennaio alle ore 10 in Piazza Dante, dall'ideatrice e promotrice, l'amministratore unico della Dusty Rossella Pezzino de Geronimo e dal responsabile regionale Comunità di Sant'Egidio Emiliano Abramo alla presenza, tra gli altri, dell'assessore all'Ecologia e all'Ambiente Fabio Cantarella in rappresentanza del Comune e dalla direttrice del Centro per l'impiego di Catania Salvatrice Rizzo.implementando il progetto avviato lo scorso novembre, includendo altri operatori. La Comunità di Sant'Egidio, con le attività di integrazione sociale per i migranti e i richiedenti asilo apolitico, incarna perfettamente gli ideali Dusty. Siamo fermamente convinti che lavorare per una società inclusiva e aiutare gli 'ultimi' significhi migliorare la qualità della vita di tutti, investendo concretamente nella società".(ANSA).