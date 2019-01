Una valigia abbandonata ha fatto scattare l'allarme bomba con intervento dei vigili del Fuoco e degli artificieri dei carabinieri. Ad avvertire della presenza del bagaglio sospetto abbandonato nella stazione della subway catanese è stato un cittadino che ha chiamato il 112. A quel punto è stato approntato, come vuole il protocollo, il dispositivo per mettere in sicurezza la zona e procedere alla verifica da parte degli artificieri. Verifica che ha dato esito negativo. L'area è stata transennata per diverso tempo creando notevoli disagi alla viabilità della zona.