– dopo le necessarie attività preparatorie abbiamo affidato i lavori che sono stati effettuati in un mese e mezzo circa. Gli interventi hanno riguardato l'impermeabilizzazione della terrazza e il rifacimento della facciata e del corpo scala. Con soddisfazione posso dire che abbiamo raggiunto in breve tempo uno degli obiettivi che ci eravamo prefissati. Un risultato – ha aggiunto – che è stato possibile grazie al lavoro dei dirigenti e dei tecnici dell'ufficio Manutenzioni del nostro Comune».

«La nostra amministrazione sta lavorando per migliorare i servizi cimiteriali in maniera significativa – ha commentato l'assessore

- di recente anche la parte di nuova costruzione era stata interessata da infiltrazioni d'acqua e di fuoriuscita di liquami da alcuni loculi. Siamo intervenuti anche lì con la sanificazione dell'area e l'impermeabilizzazione dei loculi vuoti e interverremo anche sui quelli occupati. Abbiamo inoltre avviato la procedura per l'ampliamento di questa parte del cimitero con 100 nuovi loculi».

fruibilità dei nostri concittadini. Da diversi anni la cappella versava in pessime condizioni – ha dichiarato il primo cittadino – e in assenza di interventi di manutenzione, i problemi si erano aggravati ulteriormente causando disagi evidenti dovuti a infiltrazioni d'acqua: una situazione inaccettabile per tutte le persone che andavano a trovare i propri cari e per la sacralità di un luogo dedicato alla memoria dei defunti. La risoluzione delle inefficienze del cimitero comunale – ha concluso - era uno dei punti del programma elettorale con il quale ci siamo presentati ai cittadini ed è stata una priorità sin dall'insediamento della nostra amministrazione».