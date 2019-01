Settimana numero venti, seconda puntata. Si inizierà parlando del prodotto del giorno, il TALEGGIO, con la ricetta della chef mantovana CLARA ZANI, che preparerà dei gustosi BOCCONI DI TALEGGIO IN CROSTA DI ZAFFERANO. Con lei ci sarà il gastronomo GIUSTINO CATALANO, che svelerà tutte le caratteristiche di questo formaggio. Nel “Duello all’italiana” di mezzogiorno gli chef MARCO ROSSI da Bergamo e KABA CORAPI da Catanzaro si sfideranno nella rivisitazione di un dolce tipico calabrese: le UOVA ALLA MONACELLA. Per la rubrica “Piatto d’Autore”, lo chef palermitano NATALE GIUNTA cucinerà una saporita PAELLA ALLA SICILIANA. Spazio anche alla creatività dello chef grossetano EMILIO SIGNORI, che preparerà un delizioso PETTO D’ANATRA AL VINO ROSSO CON ROSTI. Seconda “manche” per i nuovi protagonisti de LA PROVA DEL CUOCO: i concorrenti GIOVANNA MARRUCCI da Roma e ROSA MUTO da Cremona se la giocheranno a colpi di ricette, affiancati dagli chef JOSEPH MICIELI da Ragusa e FRANCO MARINO da Salerno. A giudicarli lo chef stellato PINO CUTTAIA, la giornalista enogastronomica CLARA MENNELLA e - “giurata per un giorno” – l’attrice PATRIZIA PELLEGRINO. Tornerà immancabile il “borsino” della spesa” di Mr. Prezzo, CLAUDIO GUERRINI, con il suo report quotidiano dai banchi del mercato coperto di Rimini.