Un regolamento per le processioni

. Questo è quanto recita la premessa al 'Regolamento delle processioni' varato dal Comitato per la festa di sant’Agata, uno degli ultimi consegnato ai devoti, e che suggella i momenti fondamentali del culto che la Chiesa e la Città tributano annualmente alla martire catanese.È più o meno questo il leit motiv che permea le appena dodici pagine del nuovo articolato. Queste “le regole affinché le processioni si svolgano nel rispetto del carattere religioso, della legalità e della migliore organizzazione”. Una triplice linea guida che fa da contraltare a quello che in passato fu la cornice delle festività agatine. Una cornice che faceva acqua da tutte le parti e che nella sua confusione massima di ruoli e gerarchie ha determinato in maniera colposa la morte del devoto Roberto Calì. La data del 6 febbraio 2004 vale infatti da spartiacque. All’indomani di quella tragedia, il processo sulle presunte infiltrazioni mafiose nella festa – benché privo di condanne – ha fatto reso palese, attraverso le parole dei pentiti, una narrazione assai inquietante. Una racconto che ci dice di presenze sospette a pochi palmi dal busto reliquiario, fuochi d’artificio esplosi per festeggiare le scarcerazione dei malacarne, presunti inchini, e candelore a spasso nei quartieri popolari a incoronare il prestigio criminale di personalità discutibilissime.“Non è consentito di introdurre variazioni al percorso – si legge – senza l’espressa autorizzazione del Comitato. Restano salve esigenze urgenti di modifica del percorso dovute a ragioni di ordine pubblico, metereologiche o ambientali. In tali ipotesi – continua il regolamento – il maestro del fercolo e/o il Coordinatore (della processione del 3, ndr) prendono le decisioni urgenti in cooperazione con le Forze dell’Ordine e ne dovranno dare immediata comunicazione al Presidente del Comitato”.chiamati (o richiamati) a vivere la passione agatina secondo lo stile "dei nostri padri e dei nostri nonni": “Ai devoti, proprio in ragione del sacco che indossano – si legge – quale segno di particolare devozione, è richiesto un comportamento di particolare serietà e raccoglimento. È vietato, all’interno dei cordoni e durante il trasporto delle reliquie: fumare, mangiare, usare il telefonino, scattare foto o video mettendosi in pose inopportune; chiacchierare di argomenti incompatibili con lo spirito della festa; adottare comportamenti o abbigliamenti non adeguati; intralciare l’andamento della processione; manifestare in ogni forma sentimenti o opinioni politiche, razziali, pubblicitarie”.