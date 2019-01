Nel pomeriggio di ieri, alle ore 16.30 circa, la locale Sala Operativa diramava nota radio di tentato furto ai danni di una donna mentre si trovava all’interno della propria autovettura, lasciata in sosta nella parte alta della via Etnea. In particolare, la vittima riferiva che un uomo, dopo essersi avvicinato alla propria auto, tentava ripetutamente di aprire la portiera, attratto dalla presenza della borsa adagiata sul sedile anteriore lato passeggero.Trascorsi pochi minuti dall’accadimento del fatto, gli equipaggi della Squadra Mobile convergevano sul luogo segnalato, bloccando tutte le possibili vie di fuga. Giunti nelle vicinanze della via Etnea, infatti, gli agenti intercettavano il soggetto segnalato, perfettamente corrispondente alle descrizioni poco prima fornite. L'uomo è stato identificato per Francesco Grasso, soggetto con svariati precedenti per reati contro il patrimonio. Nel prosieguo dell’attività di polizia giudiziaria, la vittima, ancora in forte stato di agitazione per quanto accadutole, veniva accompagnata dagli agenti operanti presso gli uffici della Squadra Mobile e in quella circostanza aveva modo di vedere Francesco Grasso durante il controllo di Polizia e a riconoscerlo come colui che aveva poco prima tentato di sottrarle la borsa. Per quanto sopra, Francesco Grasso veniva dichiarato in stato di arresto e posto a disposizione dell’A.G.