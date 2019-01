“Sidra Spa comunica, quindi che il 22 gennaio 2019, sarà sospesa l’erogazione idrica per l’intera giornata”. Si potranno verificare disagi nella zona indicata nella mappa pubblicata in home page. Precisamente è l’area cittadina delimitata ad est dalle Vie Vincenzo Giuffrida e Ventimiglia, a nord dal confine comunale, ad ovest delle vie Sebastiano Catania, Castaldi, dell’Oro, Curia, Palermo, della Regione e a sud da Via della Concordia (Quartieri: Cibali, Fortino, S. Cristoforo, Angeli Custodi, S.G. Galermo, San Nullo, Civita, Consolazione, Cappuccini, Rapisardi). Quartiere Canalicchia, città di Tremestieri, Quartieri Fasano e Carrubbella, Comune di Gravina di Catania. Il regolare ripristino è previsto per la serata del 23 gennaio 2019. Per info numero verde Sidra: 800-650640.