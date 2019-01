Uno chalet costruito in una zona isolata di questo versante dell'Etna. Mancavano 15 minuti alle 4 del mattino quando sul posto sono arrivate diverse squadre dei Vigili del Fuoco provenienti da Riposto e Linguaglossa. E' intervenuta anche un'autobotte. Presenti anche i carabinieri e il Corpo Forestale. I pompieri e gli uomini del corpo forestale hanno lavorato fino a questa mattina per poter domare le fiamme. Fortunatamente - da quanto comunicano dall'ufficio comunicazione dei Vigili del Fuoco - non si registrano feriti. Sono in corso accertamenti e indagini per poter capire le cause del rogo. E come detto non si esclude la matrice dolosa.