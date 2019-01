E' stato arrestato(cl.1975), pregiudicato, in atto agli arresti domiciliari, destinatario di ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso in data 7.1.2019 dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte D’Appello di Catania – Ufficio Esecuzioni Penali, dovendo espiare la pena di anni 12 di reclusione (fino al 30.7.2024) per reati in materia di stupefacenti ed evasione. È finito in carcere, (cl.1981) – pregiudicato, in atto agli arresti domiciliari, destinatario di ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso in data 15.1.2019 dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Catania – Ufficio Esecuzioni penali, dovendo espiare la pena di anni 5 di reclusione (con decorrenza dal 19.11.2015 e termine il 18.11.2020) per i reati di rapina in concorso, con l’aggravante di cui all’art.7 D.L.152/1991, per avere agito con modalità mafiose (clan Santapaola-Ercolano) e sequestro di persona. Finito in manette anche(cl.1974), pregiudicato, in atto agli arresti domiciliari, destinatario di ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso in data 18.1.2019 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Catania – Ufficio Esecuzioni Penali, dovendo espiare la pena di anni 4 mesi 1 e giorni 28 di reclusione per il reato di furto. Ed è stato arrestato anche, (cl.1970), pregiudicato, destinatario di ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso in data 7.1.2019 dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte D’Appello di Salerno – Ufficio Esecuzioni Penali, dovendo espiare la pena di anni 3 e mesi 2 di reclusione e mesi 2 giorni 20 di arresto per reati in materia di stupefacenti, truffa e ricettazione., (cl.1986), pregiudicato, in atto agli arresti domiciliari, destinatario di ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso in data 7.1.2019 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Siracusa – Ufficio Esecuzioni Penali, dovendo espiare la pena di anni 3 mesi 6 e giorni 23 di reclusione per i reati rapina e ricettazione. Ed ancora finisce in cella, (cl.1953), pregiudicato, destinatario di ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva in regime di differimento nelle forme di detenzione domiciliare, emesso in data 18.1.2019 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Civitavecchia – Ufficio Esecuzioni Penali, dovendo espiare la pena di anni 3 mesi 1 e giorni 20 di reclusione per reati in materia di stupefacenti. Dietro le sbarre anchel.1991), pregiudicato, destinatario di ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare, emesso in data 10.1.2019 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Catania – Ufficio Esecuzioni Penali, dovendo espiare la pena di anni 1, mesi 2 e giorni 27 di reclusione per reati in materia di stupefacenti. È in manette, (cl.1996), destinatario di ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso in data 17.1.2019 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Catania – Ufficio Esecuzioni penali, dovendo espiare la pena di anni 1, mesi 5 e giorni 5 di reclusione per reati in materia di stupefacenti. La polizia ha arrestato anche, (cl.1996), pregiudicato, destinatario di ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare, emesso in data 10.1.2019 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Catania – Ufficio Esecuzioni Penali, dovendo espiare la pena di mesi 6 e giorni 28 di reclusione per reati in materia di stupefacenti. Ed è finito in manette anche(cl.1982), pregiudicato, destinatario di provvedimento di ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso in data 11.1.2019 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Catania – Ufficio Esecuzioni penali, dovendo espiare la pena di mesi 11 e giorni 25 di reclusione per il reato di furto. Arrestato anche, (cl.1973), pregiudicato, in atto detenuto per altra causa, destinatario di ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare, emesso in data 14.1.2019 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Catania – Ufficio Esecuzioni Penali, dovendo espiare la pena di mesi 5 e giorni 25 di reclusione per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.