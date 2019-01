L'ultimo abbraccio a Mirko

"Riposa in pace amico mio", dice Giuseppe. "Nn ci posso e nn ci voglio ancora credere... Ancora sangue x le nostre strade... ragazzi che meritano di vivere.. sposarsi e fare una famiglia.. riposa in pace fratello.... " aggiunge Salvo. "Da non credere Mirko ti ho visto crescere non ci credo", scrive ancora Maria. "Riposa in pace piccolo angelo", è il commento pieno di lacrime di Liala. Annamaria lo descrive come "un ragazzo educatissimo". "Mirko il ragazzo buono", questo è quello che ricorda Alfio.



C'è un post che riassume tutto. Dolore e strazio. Giuseppe Arena riesce in poche righe a racchiudere i sentimenti di un'intera comunità. E ci invita a riflettere. "Stanotte la morte é passata ancora, ed ha accolto nel suo grembo la giovane vita di Mirko che, fra pochi giorni avrebbe compiuto 25 anni. La notizia ha sconvolto me e l'intera comunità di Aci Bonaccorsi, lasciandoci sbigottiti Non lo conoscevo, se non di vista, ma ricordo, distintamente, la sua bellezza da Dio greco. Conosco il padre, Pippo, uomo affabile, disponibile, sempre sorridente, cui sono legato da un affetto vero e sincero. La morte di Mirko, così inaspettata e repentina, deve indurre, ognuno di noi, a riflettere sulla effimerità della vita.Mirko se ne va nel fiore dei suoi anni, portandosi dietro ogni illusione e speranza. Che siamo noi? Siamo Niente, neanche flatus vocis, no, siamo NIENTE. Se capissimo questo vivremmo sicuramente in un mondo migliore, ci ameremmo e ci rispetteremmo con tutte le nostre forze".



Ciao Mirko.





Un bollettino di guerra è quello che giunge in questa lunga settimana di sangue sull'asfalto. Oggi è il giorno dei funerali di Mirko. E pensare che domani sarebbe stato il suo compleanno. E vista la giovane età avrebbe dovuto festeggiarne tanti di compleanni, accerchiato dall'amore dei suoi familiari e dalle risate dei suoi amici. Ed invece non ci saranno candeline da spegnere. Non ci sarà panna montata e bollicine. Non ci sarà alcuna festa. Oggi è il giorno del dolore e delle lacrime."Ci ha lasciati il nostro caro amico Mirko - scrive Giuseppe su Facebook - non saranno esposti i necrologi ai muri per cui vi chiedo di condividere per farlo sapere agli amici". Un post che è rimbalzato bacheca dopo bacheca, pagina dopo pagina, gruppo dopo gruppo. Centinaia le condivisioni, accompagnate da commenti strazianti.