Una terra, quella dell'Etna, dove ancora la mafia riesce a mettere radici. Ma una vittima oggi è stata liberata. La Squadra Mobile di Catania ha arrestatoritenuto uno degli esattori del pizzo che in questi ultimi anni si sarebbe succeduto nel ruolo di "riscossione" nella zona pedemontana (in particolare Nicolosi, Pedara e Mascalucia).Il gommista sarebbe stato costretto a pagare per due anni, per la precisione da gennaio 2016 a ottobre 2017, la somma di 200 euro ogni mese. A far scattare l'inchiesta è stato il pentito, nonché fratello dell'indagato, Salvatore Bonanno che dopo il suo arresto nel blitz Carthago 2 ha deciso di collaborare con la magistratura. Dalle sue dichiarazioni sono partite diverse indagini che hanno portato a ricostruire la mappa del pizzo.avvalendosi delle condizioni di assoggettamento e di omertà derivanti dall’appartenenza all’associazione mafiosa denominata Cosa nostra clan Santapaola - Ercolano ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione medesima". L'arrestato è finito nel carcere di Bicocca.