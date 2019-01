L’importo complessivo, così come preannunciato, è di 810 mila euro: somma giunta in tempi record al termine di fitti colloqui avuti con il governo nazionale.Abbiamo già pronti i progetti esecutivi per i quali non abbiamo perso un solo minuto: un lavoro minuzioso che sta portando i risultati che ci eravamo prefissi. La sicurezza dei nostri figli è la priorità e vogliamo che con l’inizio del prossimo anno scolastico tutto torni alla normalità”.Nel dettaglio, ecco gli importi finanziati:Scuola “Luigi Sturzo”, 300 mila euro;Circolo didattico plesso “Marconi”, 250 mila euro;Circolo didattico plesso “Verga”, 180 mila euro;Circolo didattico plesso “Don Bosco”, 80 mila euro.