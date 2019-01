, i due consiglieri della quinta municipalità che, lo scorso sabato sono stati nominati dal Comitato di gestione, presidenti di due asili nido del quartiere, in via Stanislao Cannizzaro e in via Pitagora.difficoltà che stanno vivendo tutte le strutture cittadine a causa delle incertezze dovute alla situazione di dissesto. In particolare per quanto riguarda i pagamenti per il personale delle cooperative che operano per conto dell'amministrazione. La situazione non è rosea, per le preoccupazioni dei dipendenti comunali e del personale che si occupa degli latri servizi - conferma - che non prende stipendio da tempo, anche se abbiamo nuove richieste di iscrizione, e questo ci rene contenti. Nel corso della prima riunione - continua - abbiamo verificato le graduatorie, e nelle prossime settimane è probabile che i bimbi iscritti aumenteranno".degli utenti, oltre a segnalare ogni mancanza all'amministrazione, sarà compito dei neopresidenti. "In via Pitagora, ad esempio - aggiunge Zarbo - non funzionano le pompe di calore e gli ambienti sono riscaldati da una stufetta. Non è sufficiente - aggiunge- Dagli uffici comunali ci hanno risposto che non ci sono soldi e siamo preoccupati che i piccoli debbano passare l'inverno al freddo. Per questo - conclude - faremo pressioni sull'amministrazione affinché risolva questi problemi".