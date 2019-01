Muore tentando di bloccare tir

. L'uomo, che lavorava in un'azienda di imballaggi, stava operando con un mezzo pesante davanti al magazzino. Il freno del camion, forse, non era stato bloccato bene e per questo il tir ha iniziato a muoversi. Il 50enne nel tentativo di risalire nella cabina per poterne frenare la corsa è stato colto da un malore, forse un arresto cardiaco. Il camion è andato a sbattere contro il muro, mentre l'uomo è finito sull'asfalto. Sul posto sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Acireale e l'ambulanza del 118, che ha trasportato il corpo della vittima al Cannizzaro di Catania.