colpita dal terremoto dello scorso 26 dicembre, due persone sono state arrestate dai carabinieri mentre tentavano di rubare oggetti da una villa disabitata perché inagibile a causa dei danni provocati dal sisma. Si tratta dei 22enniI due sciacalli sono stati bloccati dai carabinieri della squadra speciale dei Lupi e dai colleghi del nucleo radiomobile. I servizi antisciacallaggio sono stati disposti a seguito della decisione presa dal Prefetto dopo il Comitato Provinciale dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica.Stamani, alle ore 10 circa, in via Salemi della frazione di Pennisi nel comune di Acireale, a seguito di segnalazione allarme antintrusione proveniente da una villa al momento disabitata, un equipaggio del Nucleo Radiomobile supportato da una pattuglia della speciale Squadra “Lupi” del Nucleo Investigativo, impegnati nel dispositivo di sicurezza attivato dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania all’indomani del violento sisma verificatosi il giorno di Santo Stefano, al fine di prevenire atti di sciacallaggio all’interno delle abitazioni abbandonate dalla locale popolazione, sono intervenuti tempestivamente, sorprendendo i due citati criminali i quali, dopo avere scavalcato la recinzione esterna, erano riusciti a introdursi all’interno dell’immobile previa effrazione di una finestra mediante arnesi atti allo scasso, nella circostanza sequestrati. Gli arrestati, in attesa della direttissima, sono stati ristretti agli arresti domiciliari così come disposto dall’Autorità Giudiziaria.