Dalla sua scrivania sono passate decisioni importanti e delicate,, la porta d'accesso del Tar di Catania, che segna l'ingresso nel palazzo che maggiormente rappresenta gli assetti di potere che governano la città e determinano gli equilibri dei piani altissimi. Equilibri fatti di rapporti consolidati tra il mondo giudiziario e quello delle consulenze, affidate anche a parenti di importanti magistrati. L’inchiesta per corruzione, riguarda solo Trebastoni e alcuni avvocati tra cui Amara e Calafiore.Pochi uomini abbiamo visto, ma presenze qualificate con noti ufficiali. Perché i finanzieri perquisiscono il Tar catanese? L'unica strada ipotizzabile è quella che potrebbe legare alcuni esponenti di spicco del mondo giudiziario con il sistema Amara - Calafiore, i due avvocati siracusani coinvolti in due maxi inchieste sulla corruzione del sistema giudiziario, che hanno deciso di collaborare con la giustizia, fornendo un contributo determinante alle indagini. E facendo nomi e cognomi.In relazione alla notizia pubblicata dal giornale Live Sicilia di Catania relativa alla perquisizione effettuate presso gli Uffici del TAR di Catania e riguardante il giudice Dauno Trebastoni, questo Ufficio rappresenta che la perquisizione presso i locali del TAR ha riguardato esclusivamente il predetto magistrato, indagato per il delitto di corruzione in atti giudiziari unitamente ad alcuni avvocati, tra i quali Amara e Calafiore, indicati nello stesso art