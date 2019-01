Gip rigetta misura per vice prefetto

Il catanese Biondi avrebbe lucrato sui migranti attraverso un consorzio di cooperative che si occupavano di accoglienza (appunto!) dei minori stranieri non accompagnati. E le intercettazioni avviate dai magistrati nisseni hanno sfiorato Gabriele Barbaro, oggi in servizio alla Prefettura di Ragusa, e ai tempi dell’indagine Dirigente del settore immigrazione della Prefettura di Caltanissetta.E così il 9 gennaio il palermitano Gabriele Barbaro, accompagnato dal suo legale di fiducia Roberto Cannata, ha chiarito punto per punto ogni passaggio. E pochi giorni dopo il Gip ha emesso l’ordinanza con cui ha rigettato la richiesta della Procura motivando in modo netto e smantellando la tesi investigativa ipotizzata. “Preso atto delle dichiarazioni rese - scrive il Gip - e rilevato che non vi è alcuna evidenza che segnali con apprezzabile grado di certezza che Gabriele Barbaro avesse strumentalizzato il proprio ufficio per favorire la ‘Progetto Vita - Consorzio di cooperative sociali’”.si sia infine risolta ma, anche e soprattutto, i contenuti delle conversazioni captate sembrano comunque escludere cointeresse nelle lucrose attività degli enti”. Ma il Giudice non solo rigetta la richiesta di misura, ma ribalta la ricostruzione desunta dai pm nisseni inerenti le interpretazioni delle intercettazioni. “I colloqui intercettati tra il funzionario dell’Ufficio territoriale del Governo di Caltanissetta e i diversi esponenti della Progetto Vita sono sempre aspri, ben lungi dall’avere quei “toni confidenziali” di cui si parla nella richiesta interdittiva, e hanno ad oggetto continue censure sulle modalità di gestione delle strutture e l’inadempimento delle pattuizioni negoziali con richiamo al rispetto degli obblighi convenzionali. Pietro Biondi e i collaboratori di quest’ultimo sono esasperati per le continue verifiche (“…questi sono fissati che praticamente ci devono fare scoppiare…” dice Biondi”.E poi ci si chiede: se Barbaro fosse stato davvero al servizio dei cooperativa perché una delle donne intercettate spera di riuscire a farlo spostare ad altro incarico? “Certo… questo è vice Prefetto aggiunto bisogna vedere… ora dico a mio marito di informarsi… così gli ricordiamo di spostarlo a chi di dovere…” dice la donna parlando a Pietro Biondi. È il 5 settembre 2017. “Tali interventi appaiono, invece - scrive il Gip nel provvedimento - del tutto consoni ai compiti svolti da Gabriele Barbaro che, quale dirigente dello specifico settore dell’Ufficio territoriale del Governo, faceva pressione perché le gestioni del centri di accoglienza fossero rispondenti a quelle contrattualmente previste mentre, proprio per gli esiti negativi delle ispezioni che erano state effettivamente compiute, ciò che dimostra -conclude il Gip Fiore - l’assenza di effettivi ausili da parte del funzionario Barbaro, la convenzione con il consorzio, dopo una proroga di qualche mese, non era più stata rinnovata per l’anno 2018”.