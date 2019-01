Stamani, alle prime luci del mattino, un'automobile si è schiantata, per cause ancora da accertare, lungo la bretella che dalla Tangenziale ovest immette alla rotonda di Monte Po. Per la precisione, l'incidente a quanto pare autonomo è avvenuto all'altezza della biforcazione per l'ospedale di Nesima. Sul posto sono giunti i mezzi di soccorso e i sanitari, che hanno potuto solo accertare il decesso dell'automobilista, i vigili del fuoco e i carabinieri. IN AGGIORNAMENTO