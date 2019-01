in una nota diffusa dalla sala operativa, stanno tranquillizzando la popolazione spiegando che sono fenomeni assolutamente normali, legati all'assestamento del suolo dopo il movimento della faglia che si è spostata di oltre 30 cm per le scosse molto superficiali che si sono verificate a partire dal 26 Dicembre. Da circa una settimana - prosegue la nota - i sismografi non hanno rilevato attività sismica, significativa nel distretto dell'Etna, delle isole Eolie, Marsili, Tirreno meridionale, Valle del Belice, Val di Noto, Canale di Sicilia, Mar Ionio.