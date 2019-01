CATANIA - Settimana numero venti, prima puntata. Si inizierà parlando del prodotto del giorno, la MENTA, con la ricetta della chef mantovana CLARA ZANI che preparerà una gustosa TAGLIATA DI PESCE SPADA IN CROSTA DI SESAMO NERO E MENTA. Con lei ci sarà l’agronomo marchigiano DANIELE PACI, che svelerà tutte le proprietà benefiche di questa rinfrescante pianta.Nel “Duello all’italiana” di mezzogiorno gli chef IVAN GIAVARINI da Brescia e ALESSANDRO DENTONE da Genova si sfideranno nella rivisitazione di un piatto tipico della cucina piemontese: il BRASATO AL BAROLO.Per la rubrica “Cucina Mia”, la chef bolognese ALESSANDRA SPISNI cucinerà delle appetitose PAPPARDELLE AL SUGO DI MAIALE E BROCCOLI.Spazio anche alla creatività dello chef stellato PINO CUTTAIA da Agrigento, che realizzerà dei deliziosi GNOCCHI DI SEPPIA.Prima “manche” per i nuovi protagonisti de LA PROVA DEL CUOCO: i concorrenti GIOVANNA MARRUCCI da Roma e ROSA MUTO da Cremona se la giocheranno a colpi di ricette, affiancati dagli chef SHADY HASBUN da Arezzo e ANTONIO TOTARO da Napoli.A giudicarli lo chef stellato PINO CUTTAIA, la giornalista enogastronomica CLARA MENNELLA e - “giurato per un giorno” – lo storico dell’arte PHILIPPE DAVERIO.Tornerà immancabile il “borsino” della spesa” di Mr. Prezzo, CLAUDIO GUERRINI, con il suo report quotidiano dai banchi del mercato coperto di Rimini.