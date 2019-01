un'interrogazione all'amministrazione comunale chiedendo "se il bando di cui sopra è stato preventivamente autorizzato dall’Amministrazione Comunale mediante specifica deliberazione del controllo analogo del Comune di Catania come previsto dalla legge e dal regolamento comunale; perché il personale deputato a tale servizio di controllo non venga selezionato tra i dipendenti di Multiservizi o Pubbliservizi con tali requisiti, oggi in una situazione di precarietà ed incertezza relativo al futuro dell’azienda stessa, al fine di non gravare ulteriormente sulle casse del Comune di Catania data la drammatica situazione economico finanziaria in cui versa". Anche Giusti chiede chiarimenti al sindaco Pogliese e all'amministrazione. "La nostra commissione - sottolinea - non ne sapeva nulla e questo è grave. Attendiamo - conclude - risposte".