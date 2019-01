Ma nonostante il breve lasso di tempo emerge una situazione di diffusa illegalità.

L'indagine consente di individuare l’esistenza di una consolidata prassi da parte di numerosi dipendenti del Comune di Acireale, incaricati di strisciare i badge di colleghi in quel momento assenti. Un sistema che consentiva ai cosiddetti furbetti del cartellino di percepire comunque il relativo compenso economico. Un'inchiesta avviata dopo le numerose denunce di cittadini stanchi di recarsi negli uffici comunali e di non trovare il personale preposto.

pubblico ministero Marco Bisogni nell'ambito del processo con rito ordinario che vede alla sbarra 16 dipendenti del comune di Acireale, accusati a vario titolo di truffa ai danni di ente pubblico e falsa attestazione di presenza in servizio sul luogo di lavoro. In poco più di un'ora il pm ha ripercorso sinteticamente ogni singola posizione, evidenziando gli elementi di maggior rilievo emersi a carico di ciascuna di esse., appena due settimane, a causa dell'intervento di uno degli indagati accortosi della telecamera e la verifica degli altri accessi del palazzo comunale, utilizzati secondo la difesa dai propri assistiti. Chiesta la condanna ad 1 anno e 2 mesi per Mario Cocilovo, Venera Lizzio e Pietro Valerio. Chiesti invece 9 mesi, per la concessione delle attenuanti generiche, per Anna Maria Anastasi, Pietro Currò, Antonio Grasso, Orazio Mammino, Orazio Musmarra, Salvatore Trovato e Santo Trovato. Per Angelo Calì, Salvatore Massimino e Paolo Privitera il pubblico ministero ha formulato una richiesta di assoluzione considerata la particolare tenuità della condotta, ritenuta non abituale. Infine, chiesta l'assoluzione perché il fatto non sussiste per Carmelo Amore, Giuseppe Calvagno e Carmelo Di Bartolo. Il 26 febbraio la parola passerà al legale di parte civile, Enzo mellia, che assiste il comune di Acireale, e alle difese.Dura solo due settimane l'attività tecnica di monitoraggio, con telecamera nascosta davanti al rilevatore di presenze del palazzo comunale di via degli Ulivi ad Acireale, da parte degli agenti del Commissariato di Polizia locale. Uno degli indagati, un dipendente, nota infatti quella microcamera nascosta e la distrugge.