Nella serata di ieri, nell’ambito delle attività finalizzate al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, nel popolare quartiere San Cristoforo, personale della Squadra Mobile ha predisposto un mirato servizio di osservazione, nel corso del quale notava un frequente andirivieni di autovetture e persone davanti un’abitazione ubicata lungo una delle vie più note del suddetto quartiere.in un punto strategico che gli permetteva di constatare che, in maniera costante, altre vetture- dopo aver effettuato una breve sosta davanti la medesima abitazione e, dopo aver preso contatti con un giovane affacciato alla porta, riprendevano il loro tragitto.immobile per appurare cosa accadesse all’interno. Una volta dentro, si identificava il giovane, poco prima notato sull’uscio della porta, identificato per Verona Diego, il quale alla vista del personale della Squadra Mobile lasciava trasparire un evidente stato di agitazione. Tale circostanza, induceva i poliziotti a ritenere che all’interno il giovane tenesse occultata della sostanza stupefacente. Giunti nella camera da letto, all’interno dei cuscini adagiati sul letto, gli agenti operanti rinvenivano e sequestravano n. 80 bustine in plastica, pronte per la cessione sul mercato, contenenti quantitativi differenti di sostanza stupefacente del tipo marijuana, n. 2 bilance di precisione e una cospicua somma di denaro, ritenuta provento dell’attività illecita.le proprie responsabilità e, pertanto, veniva dichiarato in stato di arresto e posto a disposizione dell’A.G.