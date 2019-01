Il blitz di ieri della Squadra Mobile ‘No Smoke’ fornisce un nuovo profilo e ruolo del boss - dipinto dal pentito Gaetano Mario Vinciguerra - “vicino a Giovanni Comis”. Quest’ultimo vertice del gruppo di Picanello, che ha storicamente la responsabilità di seguire gli affari della zona acese. Un assetto molto diverso rispetto al passato, quando invece in questa fascia di provincia etnea c’era “Nuccio Coscia” (nomignolo del boss Sebastiano Sciuto da poco scomparso), alleato storico della famiglia catanese di Cosa nostra. Un mafioso dal forte carisma criminale che aveva creato un suo gruppo di gregari e soldati e godeva di una certa autonomia. Come si legge nell’ordinanza di custodia cautelare firmata dalla Gup Giuseppina Montuori, la frangia acese è particolarmente vicina agli “Ercolano”.Un rivenditore di Tabacchi, dopo la denuncia, forse per disperazione contatta due esponenti del gruppo di Acireale-Aci Catena dei Santapaola, Giuseppe Gurgone e Giuseppe Rogazione che a loro volta - attraverso Orazio Patanè - contattano Melo Maimone. A quel punto si mettono in moto una serie di azioni volte alla restituzione, parziale in realtà, delle sigarette rubate. In cambio di un “regalo”. Il regalo poi ammonta a 2800 euro. I vari passaggi sono immortalati dalle cimici della Squadra Mobile di Catania.Maimone lo consegna a Rudy Veneziano e Tonino Caruso (identificati come i due rapinatori, ndr). “Melo, li devo contare?”, dice Caruso rivolgendosi a Maimone. Quest’ultimo risponde: “…no, non è un’offesa. Contateli!”. E a quel punto Maimone esclama: “…contateli Rudy… contali”. Ma Veneziano risponde: “… ma che devo contare Melo!”. Ma c’è anche da restituire il carico rubato. Veneziano esorta Caruso: “andiamo… andiamo a prendere queste cose e gliele scendiamo qua, direttamente?” Dalle diverse conversazioni - secondo gli inquirenti - si comprende bene che Maimone avrebbe ricevuto le stecche e le avrebbe nascoste. La merce viene restituita parzialmente. Lo si comprende bene anche quando l’esponente mafioso di Picanello parlando con Patanè dice: “…10 stecche gli sono rimaste… gli ho detto portatemele a me…”.Nel gruppo di Picanello deve sottostare agli ordini di qualcun altro. Ben si comprende quando, durante un’intercettazione, rivolgendosi ad un altra persona, che chiama ‘Melo’, cerca di spiegare che la vicenda della rapina delle sigarette non serviva per portare soldi nelle sue tasche ma solo ad evitare screzi con il gruppo di Aci Catena. “… io non prendevo niente, Melo… te lo giuro, io non prendevo neanche niente…”. E pochi giorni dopo mentre discute con alcune persone dice che senza alcuna autorizzazione da parte di “Melo” non può prendere decisioni: “fammi parlare con Melo e poi ti faccio sapere!”. Queste intercettazioni sono dell’aprile del 2018. Chissà chi è “Melo”. Forse è lui che ha preso le redini del gruppo di Picanello dopo l’arresto di Giovanni Comis nel 2017, nel blitz Orfeo.