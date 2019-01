Monte Po, ingresso più sicuro per gli alunni

al termine di lavori di ripristino e manutenzione ordinaria realizzati con l'impulso del consigliere Andrea Barresi e della dirigente scolastica Lucia Lanzafame. "Un intervento frutto dell'impiego di risorse interne e personale della Multiservizi - sottolinea una nota del Comune - che ha consentito di riaprire l'ingresso principale di via Pitrè, chiuso da quasi dieci anni per via della condizione di degrado e abbandono dell'area attigua e delle strutture, gravemente carenti di manutenzione". "Solo un piccolo intervento - ha detto Pogliese - che si sarebbe dovuto fare molti anni prima perché si tratta di un'effettiva necessità e che noi, senza particolari spese, abbiamo realizzato grazie alle costanti sollecitazioni del consigliere Barresi e dell'assessore Mirabella. La scuola, soprattutto nei quartieri più disagiati, rimane per noi un riferimento e un impegno a migliorarne le condizioni, nonostante le difficili condizioni di bilancio". "E proprio per questo - ha continuato Pogliese - nei prossimi giorni stipuleremo un'intesa con Enel indicando proprio i plessi scolastici cittadini come destinatari di interventi innovativi". Alla manifestazione hanno partecipato anche rappresentanti della Marina Militare Usa che operano nell'ospedale di Sigonella, protagonisti di diversi progetti con la scuola, e agenti del commissariato Nesima della Polizia di Stato. (ANSA).