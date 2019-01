L'atroce delitto di Laura

Per i giudici della terza sezione penale della Corte di Assise di Appello di Catania, che lo scorso novembre hanno confermato la condanna all'ergastolo, Roberto Russo sarebbe stato in grado di intendere e di volere quando la notte del 22 agosto 2014 colpì a morte la figlia che dormiva nel proprio letto. Un atto aberrante, come lo definisce la Corte nella motivazione della sentenza, che “crea forte sgomento in quanto il contesto in cui accade è quello familiare, un luogo sicuro che avrebbe lo scopo di tutelare i membri che ne fanno parte, favorendo, attraverso l'amore ed il sostegno reciproco, lo sviluppo e la realizzazione di ognuno”. E invece quella notte la furia omicida di Roberto Russo si scatena contro i propri figli, in quello che viene definito dal professor Gaetano Sisalli, perito nominato dal gip, “figlicidio per spostamento dell'aggressività del partner ai figli”. In sostanza Russo avrebbe spostato sulle figlie, che avevano scoperto e raccontato alla madre il tradimento coniugale, la rabbia nutrita verso la moglie, che aveva deciso di separarsi da lui. Non un caso, sempre secondo il perito, che la violenza e l'aggressività dell'uomo siano state rivolte in primis contro la piccola Laura, “la figlia che non gliene faceva passare una, che lo contestava e rintuzzava continuamente”.affermano che “emerge una integrità di funzioni psichiche sia elementari che complesse, nonché l'assenza di elementi indicatori psicopatologici tali da poter inficiare la capacità di intendere e di volere”.Escluso dalla Corte anche il cosiddetto suicidio allargato. L'intento di Russo non sarebbe stato uccidere i figli per evitare loro le sofferenze che avrebbero patito in seguito al proprio suicidio, ma punire la moglie. Lo testimonierebbe, secondo i giudici, anche il biglietto scritto dall'uomo prima del terribile gesto. Un rimprovero alla madre dei suoi figli per non averlo perdonato: “Cara Gio io ti amavo e non c'era bisogno di farmi passare quello che mi hai fatto passare bastava solo perdonarmi perché io ti amavo e mi hai portato a fare quello che ho fatto e cioè alla follia e come mi dicevi tu la mente è un filo di capello e se tu mi avessi perdonato tutto sarebbe tornato come prima Ti amerò da di là”. La ferita superficiale infertasi, inoltre, sempre per la Corte, non sarebbe compatibile con la volontà suicidaria. Esclusa infine la concessione di qualsiasi attenuante generica. La Corte sottolinea come durante l'intero processo Roberto Russo non abbia mai mostrato alcun segno di pentimento per un gesto così efferato.