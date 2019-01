I 'Vicerè' della mafia: 48 imputati

Finirono in manette anche due avvocati in quella retata. Il procedimento è frutto del ricorso in appello dei difensori, ma anche della Procura. I pm hanno impugnato la sentenza di assoluzione per Sebastiano D’Antona e Sebastiano Laudani (u nicu, classe 1983). Posizioni, dunque, che potrebbero portare a una rinnovazione della fase istruttoria del processo. Il processo di primo grado si concluse infatti con due assoluzioni e una raffica di condanne , tra cui anche i due avvocati Giuseppe Arcidiacono e Salvatore Mineo.Dovranno ripresentarsi davanti ai giudici, oltre ai due assolti Sebastiano D’Antona e Sebastiano Laudani (classe ’83), anche gli altri 48 imputati Paolo Aloisio, Filippo Anastasi, Giuseppe Arcidiacono (avvocato), Carmelo Bonaccorso, Alberto Caruso, Andrea Catti, Orazio Cucchiara, Giuseppe D’Agata, Vito Danzuso, Salvatore Di Mauro, Antonino Di Mauro, Giuseppe Fichera, Antonino Finocchiaro, Sebastiano Flori, Antonino Fosco, Santo Gerbino, Giovanni Giuffrida, Sebastiano Granata, Franco Guglielmino, Concetto Laudani, Giuseppe Laudani, Santo Orazio Laudani, Sebastiano Laudani (classe ’69), Orazio Leonardi, Daniele Mangiagli, Orazio Militello, Salvatore Mineo (avvocato), Giovanni Muscolino, Alfio Nucifora, Antonio Luca Josè Pappalardo, Valerio Rantone Parasiliti, Leonardo Parisi, Carmelo Pavone, Francesco Antonio Pistone, Alessandro Giuseppe Raimondo, Antonino Rapisarda, Alfio Romeo, Omar Scaravilli, Orazio Sciuto, Maria Scuderi, Orazio Salvatore Scuto, Salvatore Sorbello, Maurizio Tomaselli, Sebastiano Torrisi, Antonino Francesco Ventura, Daniele Claudio Magrì.Giuseppe Laudani, il nipote prediletto dell’ormai scomparso capomafia Sebastiano, è il grande accusatore di questo processo. È dalle sue dichiarazioni che parte la lunga indagine che si tramuta nella maxi operazione che porta all’arresto nel 2016 di oltre 100 persone. Da Canalicchio, quartiere catanese, fino alla fascia ionica e ai piedi del vulcano. Colpite tutte, senza distinzioni, le roccaforti dei Laudani, meglio conosciuti tra i malavitosi come ‘Mussi i ficurinia’. I carabinieri, coordinati dalle pm Antonella Barrera e Lina Trovato (nel processo hanno rappresentato l’accusa insieme al pm Santo Di Stefano) hanno disegnato la mappa criminale della cosca e ricostruito assetti e relazioni pericolose. Relazioni che portavano anche ad uomini del mondo delle istituzioni. Un clan quello dei Laudani dove primeggiano per tempra criminale anche le donne, come Mariella Scuderi, vedova di Santo Laudani (ucciso negli anni ’90 in un agguato mafioso). Oltre ai personaggi della famiglia di “sangue”, sono finiti alla sbarra i fedelissimi del clan chiamati a “gestire” quartieri o città. Omar Scaravilli è uno dei punti di riferimento a Canalicchio, a Catania. Mentre a Paternò i Rapisarda sono alleati storici. Nell’acese Carmelo Pavone (l’Africano) è il capo indiscusso della zona. Alfio Romeo, detto Faviana, è invece indicato ai vertici del gruppo operante a Piedimonte Etneo. Orazio Leonardi, più noto con il soprannome di Maciste, è considerato lo storico responsabile per l'area di Giarre. Alfio Nucifora, detto Alfio Sant’Alfio, avrebbe un ruolo di primo piano tra Milo e Sant'Alfio.