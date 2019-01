. La Polizia di Stato ha arrestato il catanese Zuccarà Ivan (classe 2000) responsabile del reato di furto aggravato in concorso con un minore (classe 2002). Nella nottata di ieri, il personale delle Volanti veniva inviato in via Galermo, a seguito di segnalazione giunta su linea 112 N.U.E. di alcuni soggetti muniti di grossi arnesi intenti a forzare diversi box auto situati all’interno dell’area condominiale. Gli operatori giunti sul posto venivano notati dai quattro malfattori che si davano a precipitosa fuga abbandonando gli arnesi utilizzati per il furto e scavalcando la ringhiera perimetrale del condominio per continuare la fuga nella campagna adiacente. Gli agenti riuscivano a bloccare due soggetti e tornati sul luogo teatro del delitto constatavano che effettivamente erano state divelte le porte basculanti di quattro box auto e all’interno di uno di questi era stata asportata della merce abbandonata successivamente recuperata a poca distanza.attesa del giudizio direttissimo che si terrà in data odierna, mente, informato il P.M. presso il Tribunale per i minorenni, disponeva per il minore che venisse tradotto presso il centro di Prima Accoglienza per minori di via Franchetti. La Polizia di Stato ha arrestato il colombiano Riascos Kevin Andreas (classe 1998) per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nella serata di ieri, il personale delle Volanti veniva inviato in via Crociferi a seguito di segnalazione di aggressione da parte di un soggetto extracomunitario ai danni di tre individui. Sul posto gli agenti non trovavano l’aggressore, ma fermavano un giovane colombiano dall’atteggiamento sospetto e procedevano al suo controllo. Il giovane veniva trovato in possesso di 5 involucri in cellophane contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina e 1 involucro in carta contenente sostanza stupefacente del tipo marijuana e per questo veniva tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio. Di quanto accaduto veniva Informato il P.M. di turno che disponeva che l’uomo venisse sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo che si terrà in data 19 gennaio 2019.