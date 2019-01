CATANIA - Ci sono colletti bianchi, imprenditori e noti professionisti tra gli 11 destinatari di misure cautelari della Guardia di Finanza. Un'operazione nata dalle indagini eseguite in sinergia con la Procura della Repubblica guidata da Carmelo Zuccaro. Un soggetto è stato condotto in carcere, per 10, tra imprenditori e colletti bianchi, sono state disposte misure interdittive, in quanto responsabili, a vario titolo, di "bancarotte fraudolente (patrimoniali e documentali) e reati tributari (sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte) nonché dei delitti di autoriciclaggio e riciclaggio anche quali reati presupposti per la responsabilità amministrativa delle società e degli enti coinvolti (D.Lgs. 231/2001)".IL SEQUESTRO - Le Fiamme Gialle stanno eseguendo un sequestro per equivalente di 10milioni di euro. "Tra le persone destinatarie delle misure cautelari - sottolineano gli inquirenti - due professionisti catanesi e nove imprenditori, alcuni dei quali già noti alle cronache giudiziarie".I particolari dell’operazione saranno illustrati nel corso della conferenza stampa che si terrà alle ore 10:30 odierne presso la Procura della Repubblica di Catania, alla presenza del Procuratore, Dott. Carmelo Zuccaro.