La seconda prova sarà a Vittoria (Rg) il 24 febbraio dove verranno assegnati anche i titoli individuali e di società. L’Asd Monti Rossi – al suo 40esimo anno di fondazione – ha avuto il benestare dalla FIDAL SICILIA per l’organizzazione (in tempi brevissimi!) della manifestzione che va a coinvolgere le categorie Esordienti A,Ragazzi/e, Cadetti/e, Allievi/e, Juniores, Promesse, e Assoluti. Si inizia quindi con le categorie dei più piccoli alle 10:20 e si finisce coi gli assoluti alle 13:25.Sempre la Monti Rossi, il 10 febbraio organizzerà il Campionato di Società e Individuale di Corsa Campestre dedicato ai MASTER siciliani che potranno finalmente praticare una disciplina immersi nella natura e ad 800 mt di altezza vista Etna.ORE 10:00 RIUNIONE GIURIA E CONCORRENTIORE 10:20 Esordienti FORE 10:30 Esordienti MORE 10:40 RagazzeORE 10:55 RagazziORE 11:10 CadetteORE 11:30 CadettiORE 11:50 AllieveORE 12:15 Allievi – Juniores FORE 12:45 Juniores M – Pro/Seniores FORE 13:25 Pro/Seniores M