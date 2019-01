Il gesto appare una vera e propria intimidazione nei confronti del sindacalista della Cgil. Per Giacomo Rota segretario generale della Cgil Catania e per Davide Foti, segretario generale Filcams Cgil, si tratta di un “ennesimo atto ignobile subito da un dirigente sindacale della Cgil e Filcams che va denunciato e stigmatizzato non solo dai sindacalisti ma da tutta la società e dal mondo del lavoro che giornalmente promuove con il proprio esempio, i valori della legalità. Il fatto che sia accaduto all'interno del piazzale della Catania Multiservizi ci preoccupa ancor di più, poiché è segno di una scarsa considerazione dell'azienda verso la sicurezza dei propri lavoratori. Abbiamo già denunciato alle autorità giudiziarie l'accaduto, a tutela di tutti i lavoratori e del nostro rappresentante sindacale a cui non è mancata e non mancherà mai la nostra vicinanza. La Cgil e la Filcams continueranno a lottare contro il malaffare e l'illegalità, poichè rendere liberi i lavoratori dalle paure delle attività mafiose all'interno ed all'esterno delle aziende, assicurerà un futuro migliore a tutta la cittadinanza in un territorio minacciato sempre più da violenze e illegalità"."È un gesto vile che condanniamo specie se, come denunciato, appare legato all'attività sindacale del dirigente della Filcams al quale va la solidarietà e la vicinanza delle segreterie provinciali della Cisl e della Fisascat Cisl di Catania. "La difesa dei diritti del lavoratori deve andare di pari passo con il rispetto della legalità e della sicurezza sul posto di lavoro, un principio che non ci stancheremo mai di sostenere e di portare avanti assieme a tutto il mondo del lavoro".