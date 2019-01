che, per alcuni tempi, si è resa necessaria dopo il cedimento di parte della carreggiata di via del Vischio. "Siamo qui per verificare la riattivazione del servizio" - spiega Bellavia che coglie l'occasione per intervenire sulla questione sollevata dalla Fast Confsal che ha proclamato lo sciopero del personale viaggiante per il prossimo 31 gennaio. "Si tratta di una decisione strumentale - afferma il presidente dell'ex municipalizzata. Il ritardo nel pagamento degli stipendi è minimo e il sindacato sa bene che comunque non dipende dall'azienda. Ribadisco inoltre - aggiunge - che non è danneggiando l'utenza che questa organizzazione sindacale potrà ottenere quanto rivendicato".