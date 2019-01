La donna per difendersi ha dato una testata al figlio, procurandosi così una ferita lacero contusa al sopracciglio sinistro per la quale è stata giudicata guaribile in quattro giorni., era già stato indagato per gli stessi reato nell'ottobre del 2018. E' accaduto nel quartiere di Librino dopo una segnalazione del 118. A chiamare la Polizia di Stato è stata la zia del giovane. Agli agenti la madre ha detto che il figlio, dopo averla spintonata le aveva sottratto il telefonino e l'autovettura. Il giovane si era poi allontanato per poi fare ritorno, minacciando la madre di distruggere l'auto se non gli avesse dato il denaro.richieste del figlio e di essere stata aggredita ed anche minacciata di morte quando, dopo aver riavuto il telefonino, aveva detto al figlio che non gli poteva dare i soldi. Secondo quanto ha raccontato la vittima, il figlio nell'ultimo periodo a causa dell'uso di stupefacenti era diventato violento nei confronti suoi e degli altri familiari, tanto da averla costretta altre volte a richiedere l'intervento delle Forze dell'Ordine. Il giovane è stato bloccato dopo che, abbandonata l'auto, è tornato a piedi a casa ed ha nuovamente aggredito la madre, che ha continuato a minacciare di morte anche davanti agli agenti. Il 20enne è stato rinchiuso nel carcere di Piazza Lanza in attesa della convalida da parte del Gip.(ANSA).