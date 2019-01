Questi, riceveva direttamente in casa il cliente di turno fornendogli la dosi richieste in cambio di denaro, come peraltro accertato dai militari che hanno fermato, ad una cinquantina di metri dall’immobile, due assuntori con la droga in tasca appena acquistata.Sfruttando proprio uno di questi acquirenti, i militari hanno aspettato che lo stesso bussasse alla porta dello spacciatore che, aprendo l’uscio, con estremo stupore si è trovato davanti, oltre al cliente, i carabinieri i quali, perquisendo l’abitazione, hanno rinvenuto e sequestrato: 150 grammi di marijuana, 100 euro in banconote di diverso taglio, un bilancino elettronico di precisione nonché del materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per confezionare le dosi di stupefacente da porre in commercio.