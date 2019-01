Lo rende noto il presidente della Regione Nello Musumeci, aggiungendo che sono due le scuole gravemente lesionate e inutilizzabili a causa del sisma e altre quindici che necessitano di opere di ripristino e consolidamento. A risultare particolarmente compromessi sono i plessi "Pennisi" e "Piano d'Api" dell'Istituto comprensivo "Giovanni XXIII" di Acireale che, collocati sulla faglia sismica, hanno subito i più gravi danni e, in relazione alla loro ubicazione, dovranno essere realizzati in altro e più sicuro luogo. "Così come avvenuto in precedenza per gli eventi sismici e alluvionali di Biancavilla e Corleone - evidenzia Musumeci - anche in questa circostanza, nell'ambito della più generale valutazione dei danni, abbiamo voluto riservare pronta e particolare attenzione alla situazione degli edifici scolastici". "Puntiamo a reperire rapidamente, in sinergia con il Governo centrale, che nell'immediatezza ha già assicurato uno stanziamento di venti milioni di euro, le risorse necessarie a ripristinare la regolarità delle attività didattiche, limitando al massimo i disagi derivanti dalla chiusura temporanea di scuole danneggiate e dalla conseguente attivazione transitoria del doppio turno, che rappresenta un'evidente difficoltà tanto per gli alunni quanto per le loro famiglie".(ANSA).