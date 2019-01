Alla redazione di Viale Odorico Da Pordenone a Catania è arrivata una lettera dal 41bis firmata da uno dei padrini della mafia di Catania. E uno dei mafiosi più sanguinari della storia della criminalità catanese degli anni '80. Ed i primi anni '90. Di questa missiva pubblicata sulle colonne del giornale ne ha parlato il pentito Gaetano D'Aquino, killer e reggente dei Cappello per diversi anni, chiamato come teste dai pm Antonino Fanara e Agata Santonocito nel processo contro Mario Ciancio Sanfilippo. L'editore de La Sicilia è accusato di concorso esterno in associazione mafiosa. Collegato in videoconferenza il collaboratore di giustizia ha fornito una precisa interpretazione circa il contenuto di quella lettera che a prima vista sembrava quasi un addio al crimine da parte di Turi Cappello. Ma invece secondo D'Aquino, che si descrive come "figlioccio" del boss, il padrino avrebbe voluto mandare un preciso messaggio al clan. E precisamente da una parte avvisare alcuni personaggi di non permettersi di fare estorsioni a suo nome e dall'altra avvertire la "famiglia" che qualcuno stava usando il suo cognome per chiudere delle estorsioni e che avrebbero dovuto reagire e farsi consegnare i soldi. D'Aquino inoltre nel corso dell'esame ha raccontato che tra il 2000-2004 aveva parlato con Mario Strano, boss di Monte Po transitato nel 2007 dai Santapaola ai Cappello-Bonaccorsi, della pubblicazione della lettera di un familiare di Ercolano sulle pagine de La Sicilia. Strano avrebbe detto a D'Aquino che i Santapaola erano "all'interno" del quotidiano di Viale Odorico da Pordenone. Una frase che avrebbe detto al pentito anche il cugino Sergio D'Aquino, collaboratore di una delle aziende del gruppo Ciancio Simeto Docks (azienda di affissioni pubblicitarie, ndr) durante un incontro in piazza Montessori avvenuto "prima dell'omicidio di Sebastiano Fichera" avvenuto nel 2008. Sergio D'Aquino, sentito nel corso dell'udienza, però ha negato questa circostanza. "Io e mio cugino parlavamo solo di questioni di parentela", ha detto.Il collaboratore di giustizia, rispondendo alle domande della pm Agata Santonocito, ha sviscerato gli affari imprenditoriali della famiglia Santapaola. E ha parlato del centro commerciale della zona del Pigno "che stava realizzando Ciancio". Cosa nostra, inoltre, avrebbe avuto le mire anche su un altro progetto faraonico che sarebbe dovuto sorgere "alla Playa". La Causa spiega che è Lucio Tusa, della famiglia di Caltanissetta di Cosa nostra, a mettere la pulce nell'orecchio ad Enzo Aiello, responsabile a dire del pentito dell'aspetto imprenditoriale della famiglia di Cosa nostra. Per questo affare sarebbe arrivato una sorta di intermediario dal Nord Italia. Ma La Causa, che in quegli anni era occupato a risolvere i problemi creati da Angelo Santapaola (cugino di Nitto ucciso nel 2007, ndr), non sa se il progetto sia mai andato in porto. Nei ricordi di Santo La Causa c'è un altro episodio legato a Mario Ciancio. Un ricordo che il pentito ha collocato tra il 2006 - 2009, nel periodo di latitanza. In quel periodo avrebbe avuto modo di incontrare Pippo Ercolano che avrebbe palesato al collaboratore di giustizia la sua arrabbiatura legata ad alcuni articoli pubblicati su La Sicilia inerenti la sua azienda Avimec. "Mi disse che voleva addirittura andare dai dirigenti del giornale", ha spiegato ancora La Causa. Pippo Ercolano è andato veramente al quotidiano La Sicilia per "lamentarsi di un articolo", ma i tempi però non corrispondono. Visto che la visita del boss è del 1993.Con conoscenze del calibro criminale di Michelangelo Alfano. Ad un certo punto della sua vita Giuliano ha deciso di collaborare con la giustizia ed ha riempito verbali e verbali. "È tutto scritto", ha detto più volte mentre i pm e gli avvocati Carmelo Peluso e Francesco Collotti, difensori di Ciancio, lo hanno esaminato. Il nome di Ciancio Giuliano lo ha legato al progetto di un centro commerciale che doveva sorgere su un terreno di proprietà dell'editore catanese. Un terreno che il teste ha localizzato nei pressi di un distributore di carburante della tangenziale, nella carreggiata riservata a chi proviene da Messina. "Ci sono andato almeno quattro volte in quel terreno. Ho anche raccolto arance. Abbiamo fatto dei sopralluoghi anche con il geometra". In questo affare sarebbe finito anche l'imprenditore Antonello Giostra (assolto e risarcito per ingiusta detenzione, ndr) e anche un cognato di Santapaola, di cui però Giuliano non ha saputo fornire il nome. "Era grassottello e già basso di me", ha spiegato quando la pm Santonocito gli ha chiesto una descrizione fisica. L'imprenditore messinese in un primo momento ha detto che ha deciso di uscire dall'affare per l'inizio della sua collaborazione della giustizia. Ma poi su precisa contestazione del difensore di Ciancio ha confermato la scelta di lasciare il progetto del centro commerciale perché gli era stata proposta una percentuale dell'1%. Sarebbe stato troppo poco.Le sue dichiarazioni sono state acquisite, insieme ad una serie di atti e sentenze, anche nel processo d'appello sulle misure di prevenzione che si è svolto nel corso della mattina. La prossima udienza sulla confisca del patrimonio di Mario Ciancio si svolgerà il 12 marzo. Inizierà la discussione della Procura Generale.