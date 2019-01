Clan Santapaola, 6 arresti

Ma ogni passaggio era seguito in diretta dagli investigatori della Squadra Mobile di Catania, guidati dal dirigente Antonio Salvago, che sono riusciti a identificare i sei protagonisti del disegno criminale. Questa mattina all'alba, su delega della Dda di Catania, la Polizia ha eseguito sei arresti, assicurando alla giustizia nomi che farebbero riferimento ai gruppi di Cosa nostra del quartiere catanese di Picanello e a quello di Acireale-Aci Catena. Il secondo, a livello organizzativo e di comando, dipende da quello di Picanello raccontano i pentiti.Sono finiti in manette Antonino Caruso, (cl.1975), inteso “Tonino”, pregiudicato; Giuseppe Gurgone, 46 anni, pregiudicato; Carmelo Maimone, 55 anni, pregiudicato; Orazio Patanè, 36 anni; Giuseppe Rogazione, 45enne conosciuto come “Pippo”, pregiudicato, già detenuto, Rudy Veneziano, 40 anni, pregiudicato. Gli indagati sono "ritenuti responsabili, a vario titolo, dei delitti di rapina ed estorsione, con l’aggravante di avere commesso il fatto facendo parte dell’associazione mafiosa clan Santapaola - Ercolano (gruppo di Picanello e gruppo di Acireale - Aci Catena) e con l’aggravante mafiosa". Sono tutti detenuti al carcere di Bicocca.Ma riavvolgiamo il nastro. Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile Sezione Reati contro il Patrimonio, in collaborazione con il Commissariato di Acireale, hanno permesso di identificare Veneziano, Patanè e Caruso, come i responsabili di una rapina commessa a San Gregorio, il 16 aprile 2018. Il commerciante, quella mattina, era a bordo della sua macchina quando è stato bloccato e rapinato di una fornitura di sigarette del valore di 11 mila euro. Forse i rapinatori sapevano che il "carico" non era coperto da assicurazione.È stato documentato infattl coinvolgimento della cosca mafiosa Santapaola-Ercolano, in particolare dei gruppi di Picanello e Acireale-Acicatena nelle gestione del “cavallo di ritorno” nei confronti della vittima, che sarebbe stata costretta a sborsare 2.800 euro per la restituzione della fornitura di sigarette. Peraltro solo parziale.componenti del gruppo santapaoliano di Acireale - Aci Catena, con il ruolo di intermediari, sarebbero stati contattati dal commerciante per la restituzione della merce rubata. Alla fine i due si sarebbero rivolti a Carmelo Maimone, referente del gruppo santapaoliano di Picanello, il quale, fungendo da mediatore tra i rapinatori e il gruppo mafioso acese "concordava la restituzione della merce dietro pagamento di una somma di denaro".