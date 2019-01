Ancora una volta il progetto fortemente voluto dall'associazione Libera Impresa, di cui è presidente Rosario Cunsolo, si arricchisce di un nuovo appuntamento formativo. Gli studenti hanno avuto l'occasione di confrontarsi con importanti esponenti della magistratura e delle istituzioni. Per l'Associazione Nazionale Magistrati è intervenuta la giudice Anna Maria Cristaldi. Gli altri relatori sono stati il commissario sezione antiracket Dott. Lisi, per la DIA la dottoressa Grazia Iellamo e il tenente dei Carabinieri d Paternò, Toni Bocchino. Al centro del dibattito la cultura della legalità e soprattutto l'importanza di denunciare. E' questo uno degli strumenti più importanti che ha il cittadino per la lotta alle mafie. E al crimine.