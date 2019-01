per ricoverare la moglie affetta da una patologia perché non era soddisfatto della clinica dove era ricoverata. Il presunto aggressore è stato identificato e denunciato per lesioni personali dagli agenti del Commissariato Borgo Ognina. L'infermiere - stando a quanto ricostruito dalla Polizia di Stato - notando l'insolita procedura del 70enne, aveva richiesto all'uomo informazioni in merito e l'anziano, non gradendo l'atteggiamento e le risposte date, lo avrebbe aggredito.