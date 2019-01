al dissesto della compagnia aerea low cost Wind jet, ammessa alla procedura di concordato preventivo con un passivo di oltre 238 milioni di euro. Il procedimento è stato aggiornato al 12 novembre.Nell'inchiesta sono confluite i rapporti della Guardia di finanza sul dissesto della compagnia che, per l'accusa, sarebbe "stato effetto di operazioni dolose compiute a partire dal 2005". Al centro delle indagini della Guardia di finanza un presunto giro di fatture 'gonfiate' per creare fondi in nero.di passeggeri, in realta', sostiene la Procura di Catania, non poteva volare da almeno quattro anni prima della chiusura perche', precisano i Pm, "nel 2005 il suo bilancio aveva un passivo di 600 mila euro che tecnicamente non le permetteva di operare". Poi, con una serie di "operazioni di maquillage di bilancio, con una bancarotta che si e' dipanata negli anni", grazie anche "a controllori che non hanno controllato", si e' tenuta la compagnia aperta. Accuse sempre contestate dagli imputati. (ANSA)