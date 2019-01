Terremoto, i vigili del fuoco incontrano Musumeci

Nello Musumeci, il Direttore Regionale dei Vigili del fuoco ing. Gaetano Vallefuoco, il Comandante Provinciale di Catania ing. Giuseppe Verme, il Comandante del Campo base di Acireale ing. Gianfranco Scarciotta, il Direttore della Protezione civile Regionale dott. Calogero Foti e i Sindaci dei comuni interessati dal sisma del 26 dicembre scorso.Nell’incontro si è parlato degli interventi di messa in sicurezza in atto e di quelli da mettere in cantiere nei prossimi giorni. Apprezzamenti sono stati espressi dai presenti all'impegno profuso dai vigili del fuoco, sin dai primi minuti successivi alla scossa sismica.