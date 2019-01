indagato nell'ambito di un'inchiesta sullo smaltimento di rifiuti a rischio 'infezioni' da navi di Ong che soccorrevano migranti. Il collegio, presieduto da Sebastiano Mignemi, ha accolto integralmente la richiesta dell'avvocato Dina D'Angelo e rigettato la richiesta della Procura che aveva sollecitato la conferma del provvedimento. Il Tribunale ha depositato il dispositivo, ma non ancora le motivazioni della sua decisione.urbani". Era quanto aveva scritto il Gip Carlo Cannella nel decreto di sequestro eseguito il 20 novembre 2018 dalla guardia di finanza di Catania. Per il Gip "la rilevante presenza di numerose navi private coinvolte nell'attività di soccorso in mare, indirizzate per lo sbarco dei migranti in porti italiani, in particolare della Sicilia", si era tradotta "in uno proporzionale aumento del giro d'affari dell'agenzia marittima di Francesco Gianino". (ANSA).