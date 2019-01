Le dichiarazioni del pentito Concetto Bonaccorsi, padrino del clan dei Carateddi, ha completato un puzzle di indizi e sospetti che avevano indirizzato le indagini verso Saretto U Furasteri, così è chiamato Pitarà nella mala di Catania. Oggi si è aperto il dibattimento davanti alla Corte d'Assise di Catania, presidente Concetta Spanto, a latere Alba Sammartino. La prossima udienza si svolgerà il prossimo 19 febbraio per l'esame dei primi testi dell'accusa. Si tratta degli investigatori che all'epoca fecero il sopralluogo sulla scena del crimine, in via La Marmora. Salici sarebbe stato ucciso da Pitarà, secondo la ricostruzione accusatoria, per vendetta. L'imputato, infatti, sarebbe stato convinto che la vittima fosse coinvolta nell'agguato, poi fallito, ai suoi danni organizzato dal clan Santapaola.È stato nominato un perito che dovrà valutare se le condizioni dell'imputato sono compatibili con la misura della detenzione in carcere.